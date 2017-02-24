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Altınbaş Holding’in veliahtına Girne'de suikast girişimi!

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Altınbaş Holding’in veliahtına Girne'de suikast girişimi!
Altınbaş Holding’in veliahtı Bulut Akacan'a Girne'de bıçaklı saldırı girişimi gerçekleştiği öğrenildi...

Altınbaş Holding’in veliahtı Bulut Akacan'a Girne'de bıçaklı saldırı girişimi gerçekleştiği öğrenildi...

Girne'de İş adamı Bulut Akancan'a yönelik bıçaklı saldırı girişimi sonucu Akancan'ın koruması Özer Ustaoğlu ağır yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan Özer Ustaoğlu önce Girne Akçiçek Hastanesi'ne daha sonra ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş adamı Bulut Akancan'ın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor .

 

Ayrıntılar birazdan...

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