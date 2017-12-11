 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.200
  • Altın 153,755
  • Dolar 3,8233
  • Euro 4,5095
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Altınbaş ve Melemez'in ölüm nedeni "kalp yetmezliği"

» »
Altınbaş ve Melemez'in ölüm nedeni "kalp yetmezliği"
Düzova köyü yakınlarında yolcu olarak bulunduğu araçta fenalaşarak cumartesi günü yaşamını yitiren 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş’ın  ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside,  ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. 

Öte yandan  Girne’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 47 yaşındaki Murat Melemez’in (E-47) ise, otopsisinde ölüm sebebinin “Aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildiği belirtildi. 

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 
        
B.B.P.’nin (E-34), Ercan Havalimanından dün çıkış yaptığı sırada, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 21 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP 

Gazimağusa’da dün B.B. (E-37), Ağıllar Bölgesi mevkiinde Y.G.’ye (E-53) ait  ağıl içerisinde, aralarında çıkan  tartışma neticesinde  Y.G. ve   Yyldz Amanova’yı ciddi şekilde darp edip, Amanova’nın burnunun kırılmasına sebep oldu. 

Ardından Y.G. (E- 53), F.G.(E-28) ve M.G.(E-25), Y.G.’yi darp ettiği gerekçesiyle B.B.’yi (E-37) ciddi şekilde darp ederek el bileğinin kırılmasına sebep oldular. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

DİKMEN VE GÜZELYURT’TA KANUNSUZ AVLANMA 

Aşağı Dikmen’de sürekli av koruma bölgesi içerisinde dün, kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen H.K.’nin  (E-38)  tasarrufunda bulunan av tüfeği, 31 canlı  av tüfeği fişengi, 2 patlamış av tüfeği fişengi ile bir yeni öldürülmüş tavşan emare olarak alındı. H.K.  hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Öte yandan Güzelyurt’ta M.K.’nin (E-41), kardeşi adına kayıtlı av tüfeği ile dün “Dallas Bölgesi” diye bilinen ava kapalı bölgede avlanma ruhsatı olmaksızın kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, tasarrufunda bulunan av tüfeği ve üç canlı av tüfeği fişengi emare olarak alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bir haftada 85 trafik kazası: 2 ölü, 33 yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 14:15
  • YSK kesinleşen adayları ilan etti11 Aralık 2017 Pazartesi 14:13
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!11 Aralık 2017 Pazartesi 08:00
  • KIBRISLI TÜRKLER ADANIN ORTAĞIDIR11 Aralık 2017 Pazartesi 06:45
  • Özyiğit: "Birlikteliğimiz güçlenerek sürecek"10 Aralık 2017 Pazar 16:57
  • Özersay Lefkoşa'da vatandaşlarla bir araya geldi10 Aralık 2017 Pazar 16:54
  • TDP Açık Pazar’ı ziyaret etti10 Aralık 2017 Pazar 16:43
  • Akıncı, Sazlıköy’de fidan dikme etkinliğine katıldı10 Aralık 2017 Pazar 16:41
  • Özgürgün: “Tajani’nin Kuzey’e geçmemesi çok büyük sürpriz değil”10 Aralık 2017 Pazar 16:40
  • YDP adayları Güzelyurt ve Girne’de halkla buluştu10 Aralık 2017 Pazar 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti