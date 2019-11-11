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Altınbaşlara polis soruşturması!

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Ünlü iş insanı Vakkas Altınbaş ve dünürüne Girne polisi soruşturma başlattı.
Altınbaşlara polis soruşturması!

Ünlü iş insanı Vakkas Altınbaş ve dünürüne Girne polisi soruşturma başlattı.

Yapılan şikayet üzerine “Resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme” suçlamasıyla Girne Polis Genel Müdürlüğü tarafından aleyhlerine soruşturma başlatılan Vakkas Altınbaş, Orkun Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, avukat Refet Uzun ile tasdik memurları Mehmet Şefik Ormancı ve Kemal Yorgancıoğulları bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkacak.
 

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