Altınbaşlar'ın davasında salon boşaltıldı!

Aralarında ünlü iş adamı Vakkas Altınbaş’ın da bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada Mehmet Akacan fenalaştı.Akacan’ın mahkemeden ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtilirken davanın görüşüldüğü salonun boşaltıldığı öğrenildi.
Ne olmuştu?
10.11.2019 tarihinde ünlü iş insanı Vakkas Altınbaş ve dünürüne Girne polisi soruşturma başlattı.
Yapılan şikayet üzerine “Resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme” suçlamasıyla Girne Polis Genel Müdürlüğü tarafından aleyhlerine soruşturma başlatılan Vakkas Altınbaş, Orkun Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, avukat Refet Uzun ile tasdik memurları Mehmet Şefik Ormancı ve Kemal Yorgancıoğulları 11.11.2019 tarihinde teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
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