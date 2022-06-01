Altında Çin ve sıkılaşma etkisi

Altın, önceki seans yüzde 1 düşmesi sonrası Çin’deki pandeminin hafiflediğine dair işaretler ve artan tahvil getirilerinin yatırımcıların değerli metale ilgisini azaltmasıyla Asya piyasasında düşüşünü sürdürdü.

Şanghay’da üç ayın en düşük vaka sayısı açıklanırken bazı bölgelerde kısıtlamalar gevşetildi. Çin’in son yaşanan salgını kontrol altına aldığına dair iyimser hava ülkenin büyüme beklentilerini yükselterek altına olan ilginin azalmasına neden oldu.

ABD tahvil getirilerinde bu hafta yaşanan artış da faiz getirmeyen değerli metalin cazibesini daha fazla kaybetmesine katkıda bulundu.

Spot altın 1.830 doların altını test ederek 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.

Spot altın Salı günü aylık bazda ikinci ayını da düşüşle kapatmıştı. Bu düşüşün büyük oranda 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemeye çalışan Fed’in faizleri hızla artıracağı beklentisinden kaynakladığı değerlendiriliyordu.

Piyasanın dikkati sıkılaşmanın hangi hızda gerçekleşeceğine dair daha fazla ipucu elde etmek amacıyla Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.

Salı günü Euro Bölgesi için açıklanan rekor seviye enflasyon da Avrupa Merkez Bankası’nda faizlerin hangi hızla yükseltileceğine dair tartışmalara neden oldu.

“Tüm dünyada tahvil getirilerinin artması yatırımcıların endişesi enflasyon ve ekonomik büyümeler üzerinde yoğunlaşırken altın fiyatları geriledi” diyen Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Altın için 1870 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var eğer tahvil piyasasında yaşanan satış dalgası geri dönerse değerli metal kısa vadede zorlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bloomberg HT