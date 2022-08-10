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Altında kritik saat!

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Küresel piyasalarda tüm varlık fiyatlamalarında olduğu gibi altın için de dikkatler ABD enflasyonuna çevrildi. ABD'de enflasyon verileri Türkiye saatiyle 15:30'da açıklanacak.
Altında kritik saat!

Altın, yatırımcıların Fed’in olası faiz artış patikası ve küresel resesyon ihtimalini değerlendirmesiyle geriledi.

Güne 1.794 dolardan başlayan spot altının onsu seansın devam eden bölümünde 1.790 doların altını gördü.

Yatırımcılar Eylül toplantısında Fed’in ne kadar şahin davranacağını anlamak amacıyla ABD enflasyon verisini beklerken, daha fazla sıkılaşmacı bir politikaya dair işaretlerin değerli metalde kayba neden olacağı değerlendiriliyor.

Spot altın ekonomik yavaşlama ve Tayvan nedeniyle ABD-Çin arasında gerginliğin artmasıyla güvenli varlıklara talebin artması sonrası geçtiğimiz 3 hafta boyunca ralli gerçekleştirmişti.

Yatırımcılar enflasyonu dizginlemek için uygulanan agresif sıkılaşma politikalarının büyümeyi sert şekilde durduracağından endişelenirken piyasa göstergeleri yakın zamanda bir resesyon yaşanma ihtimalinin tüm dünyada yayılmaya başladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte Fed’in 8 trilyonluk tahvil portföyünü azaltmasının en az birkaç yıl alması beklenirken uzmanlar bu hamlenin daha erken bir sürede tamamlanabileceğini öngörüyor.

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