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Altında NATO etkisi: Gram altında çıkış hızlandı

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Dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin’e yönelik açıklamalarla yükselen risk algısıyla altın yükselişe geçti. Ons altın 1.867 dolardan işlem görürken, altının gram fiyatı 513 liraya yükseldi.
Altında NATO etkisi: Gram altında çıkış hızlandı

Dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin’e yönelik açıklamalarla yükselen risk algısıyla altın yükselişe geçti. Ons altın 1.867 dolardan işlem görürken, altının gram fiyatı 513 liraya yükseldi.

Dün, 496,6 lira 17 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının gram fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 507,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 512,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.435 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.867 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin’e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamalarının yanı sıra ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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