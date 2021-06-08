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Altında son durum nedir?

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Altında son durum nedir?
Altında son durum nedir?

8 Haziran 2021 Salı günü sabah saatlerinde altın piyasasında binde 8 yükselme yaşanırken, Çarşamba günü ABD'de 10 yıllık tahvil ihalesi, Perşembe günü enflasyon açıklamasından ötürü ekonomi uzmanları altın ons değerinin 1.900 doları görebileceğini açıkladı. Türkiye'de TÜİK verilerinden sonra altın piyasasından yatay seyir gözlemlenirken kapalı çarşı altın fiyatları 8 Haziran 2021 verileri:

Gram altın

Gram altın, alış 520 TL, satış 524 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 520 TL.

Çeyrek altın

Çeyrek altın, alış 849 TL, satış 867 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 859 TL.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını, alış 3.499 TL, satış 3.534 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.501 TL.

Yarım altın

Yarın altın, alış 1.699 TL, satış 1.734 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.718 TL.

Tam altın

Tam altın, alış 3.435 TL, satış 3.470 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.437 TL.

Reşat altın

Reşat altın, alış 3.427 TL, satış 3.461 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.430 TL

 

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