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Altından yeni rekor!

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 536,12 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Altından yeni rekor!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 536,12 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

şu dakikalarda 535,51 TL 'den işlem görüyor

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