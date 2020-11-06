Altından yeni rekor!

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06.11.2020 13:31
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 536,12 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 536,12 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
şu dakikalarda 535,51 TL 'den işlem görüyor
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