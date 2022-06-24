  • BIST 2.542,67
  • Altın 1019.203
  • Dolar 17.3684
  • Euro 18.2545
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Altınova-Ağıllar bölgesine tanker çağrısı

» »
Rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar bölgesinde alevlerin yeniden yükseldiğini ifade eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, “Yerleşim yerine de yakın, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız, mutlaka önlem alalım” dedi.
Altınova-Ağıllar bölgesine tanker çağrısı

Rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar bölgesinde alevlerin yeniden yükseldiğini ifade eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, “Yerleşim yerine de yakın, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız, mutlaka önlem alalım” dedi.

İskele Belediyesi, Ağıllar’da kontrol altına alınan Buluşa Manastırı yakınlarındaki yangının yeniden alevlendiğini duyurdu, acil yardım çağrısı yaptı.

Belediye, ilk etapta 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracının sevk edildiği bölgeye çok acil su tankerleri ve traktörlerin gitmesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 bin dönüm yandı23 Haziran 2022 Perşembe 13:24
  • “Yangına 5 helikopter ile müdahale ediliyor , İsrail’den de 2 uçak hareket etti”23 Haziran 2022 Perşembe 10:51
  • İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı23 Haziran 2022 Perşembe 01:21
  • Toroslu: Ardahan köyü de tahliye ediliyor23 Haziran 2022 Perşembe 00:40
  • İskele Kaymakamı Toroslu: Mersinlik tamamen boşaltıldı, Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi23 Haziran 2022 Perşembe 00:21
  • İskele'de camilerden halka çağrı yapıldı... İtfaiye destek istendi.. (VİDEO)22 Haziran 2022 Çarşamba 23:22
  • Yangın... Söndürme çalışmalarına ara verildi... 6 Bin dönüm yandı....22 Haziran 2022 Çarşamba 20:11
  • Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!22 Haziran 2022 Çarşamba 17:06
  • “Bölge tehlike altında. Yangın önlenemiyor"22 Haziran 2022 Çarşamba 17:03
  • Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.22 Haziran 2022 Çarşamba 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti