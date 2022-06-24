Altınova-Ağıllar bölgesine tanker çağrısı

Rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar bölgesinde alevlerin yeniden yükseldiğini ifade eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, “Yerleşim yerine de yakın, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız, mutlaka önlem alalım” dedi.
İskele Belediyesi, Ağıllar’da kontrol altına alınan Buluşa Manastırı yakınlarındaki yangının yeniden alevlendiğini duyurdu, acil yardım çağrısı yaptı.
Belediye, ilk etapta 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracının sevk edildiği bölgeye çok acil su tankerleri ve traktörlerin gitmesini istedi.
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