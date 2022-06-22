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Altınova-Ağıllar ve Topçuköy halkının dikkatine!

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Altınova-Ağıllar ve Topçuköy halkının dikkatine!
Altınova-Ağıllar ve Topçuköy halkının dikkatine!

Bangolar bölgesinin üst kısmındaki arazilerin çok acil sürülmesi gerekmektedir

Mersinlik Bölgesi’nde devam eden yangının, rüzgarın da etkisiyle yön değiştirmesinden dolayı; Altınova- Ağıllar ve Topçuköy arasında BANGOLAR olarak bilinen yerin üst kısmında kalan ve özellikle orman arazisine yakın yerde bulunan, şahıslara ait sürülmemiş araziler tehdit oluşturmaktadır.

Söz konusu bölgede arazisi olan vatandaşlarımızın çok acil olarak arazilerini sürmeleri gerekmektedir. Traktörü olan vatandaşların da arazi sahiplerine yardımcı olmaları önemle rica olunur.

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