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Altuğra: 64 adet yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlığa bağlı hastanelerde kullanılmak üzere 64 adet yeni hasta yatağının alındığını belirtti.
Altuğra: 64 adet yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi

Altuğra, hastalarımıza verilen sağlık hizmeti kalitesini desteklemek adına hasta yataklarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Dr. Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini söyledi.

Halkımızın daha konfrolu bir sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığını belirten Bakan Altuğra, her bireye kaliteli sağlık hizmeti sağlama ilkesiyle çalıştıklarını kaydetti.

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