  • BIST 5.458,33
  • Altın 1083.496
  • Dolar 18.6641
  • Euro 19.8157
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Altuğra, Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra yeni yıl dolayısıyla, Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.
Altuğra, Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti

Altuğra, ziyaretinde çocuklara hediyeler de verdi. Altuğraya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner da eşlik etti

Altuğra ziyarette basına yaptığı açıklamada, bakanlık için çocukların kırmızı çizgi olduğunu, o nedenle çocuk acil servisi kurarak ülkede bir ilke imza attıklarını belirtti.

 Altuğra, sağlık çalışanlarına özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveriden dolayı müteşekkir olduğunu da ifade etti.

 Bakanlık olarak sağlık sitemini daha da güçlendirmek için Türkiye ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Altuğra, iki ülke arasında imzalanan son protokolle çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC de yapabileceğini, bunu bekleyen çok sayıda hekim bulunduğunu, böylelikle hekim kadrolarını güçlendirerek daha hızlı sağlık hizmeti sunabileceklerini belirtti.

 Çocuk Servisinde sağlık çalışanları için yeni yıl dolayısıyla resepsiyon da verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benli’den KTAMS’a ziyaret: Gönyeli güçlü belediye22 Aralık 2022 Perşembe 15:07
  • Beklenen ödeme bugün yapıldı22 Aralık 2022 Perşembe 15:02
  • Basın Kartı Komisyonu, basın kartı başvurularını değerlendirmek üzere toplandı22 Aralık 2022 Perşembe 14:48
  • Başbakan Üstel ve Bakan Arıklı Girne-Alsancak yolu yapım çalışmalarını inceledi22 Aralık 2022 Perşembe 14:26
  • Tatar: Bizim ihtiyacımız birlik ve beraberliktir22 Aralık 2022 Perşembe 13:55
  • 2 Kaza, 3 Yaralı, 1 Tutuklu!22 Aralık 2022 Perşembe 12:30
  • 2 Bölgede Hırsızlık22 Aralık 2022 Perşembe 12:17
  • Şehit aileleri, anma töreninde ağızlarına siyah bant taktı!22 Aralık 2022 Perşembe 12:00
  • Erilen: Seçim Döneminde Öğretmenlerimizin İtibarını Zedeleyecek İfadelerde Bulunmak Doğru Değil22 Aralık 2022 Perşembe 11:44
  • Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi22 Aralık 2022 Perşembe 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti