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Altuğra: Bazı ecza depolarına ilaçlar gelmeye başlayacak

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Altuğra: Bazı ecza depolarına ilaçlar gelmeye başlayacak
Altuğra: Bazı ecza depolarına ilaçlar gelmeye başlayacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tüm vatandaşların ülkede sağlık hizmeti alması için altyapı çalışmaları yapıldığını söyledi.

Ülkede yaşayan TC kimliği ve TC-KKTC kimliği taşıyan insanların Türkiye’de yaşayan biri gibi orada sağlık hizmet almasının hedeflendiğini söyleyen Altuğra, TC kimliği veya TC-KKTC kimliği taşıyan kişi Türkiye’de hastaneye gittiğinde, sigorta primleri KKTC’de yatırılıyor ve provizyon onayı alınabiliyorsa oradaki vatandaş gibi muayene olabileceğini belirtti.

İkinci adımda ise Medula sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Altuğra, buna yönelik altyapı ve yasa geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Altuğra, Genel Sağlık Sigortası geçmeden önce bu imkanı sağlamak adına kaynağın arayışında olduklarını ifade etti.

İzlem Altuğra, ilaç sorununun global bir sorun olduğunu, yazışma prensibiyle bazı ecza depolarına ilaçların gelmeye başlayacağını söyledi.

 

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