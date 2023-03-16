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Altuğra: Çocuklarımız ve halk sağlığımız önemlidir

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Altuğra: Çocuklarımız ve halk sağlığımız önemlidir
Altuğra: Çocuklarımız ve halk sağlığımız önemlidir

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 20 mart Dünya Ağız ve Diş sağlığı günü etkinlikleri çerçevesinde 20-31 mart tarihleri arasında Lefkoşa bölgesinde Ağız ve Diş sağlığı taramasına başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 20 mart Dünya Ağız ve Diş sağlığı günü etkinlikleri çerçevesinde 20-31 mart tarihleri arasında Lefkoşa bölgesinde Ağız ve Diş sağlığı taramasına başlayacağını açıkladı.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak başlatacak bu taramayı dairenin mobil hizmet aracı ile okullara diş hekimlerimizle birlikte gidilerek 2.ci ve 3.cü sınıf öğrencilerinin muayenelerinin yapılacağını kaydetti.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın çok önemli bir parçası olduğuna işaret eden Altuğra şunları kaydetti;

" Ağız ve Diş sağlığının korunması davranışı çocuklarımızın erken yaşlarda temelinin atılması gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığı problemleri okul çağı çocuklarda sıklıkla görülen sağlık problemlerinden biridir. Özellikle diş çürüklerine okul çağı çocukların çoğunda sıklıkla rastlanmaktadır.

Ağız ve diş sağlığı problemi olan çocuklar büyüme ve gelişme bozukluklarının yanısıra şiddetli ağrı, yeme zorluğu, yetersiz beslenme, uyku bozukluğu ve ağızda kötü koku ile sonuçlanabilmekte, bu olumsuzluklar sonucu toplumdan dışlanma ve özgüven sarsılması gibi birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ki çocuklarımızın ağız-diş sağlığını önleyici muayene ve kontrollerin yapılması oldukça önemlidir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak başlatacağımız bu taramayı dairemizin mobil hizmet aracı ile okullara diş hekimlerimizle birlikte giderek 2.ci ve 3.cü sınıf öğrencilerinin muayenelerini yaparak düzenli diş fırçalama eğitimi ile tamamlayacağız. Başlatacağımız bu taramayı tüm okullarda yaygınlaştırmak hedefindeyiz.

Okul çağında ağız ve diş sağlığına gereken önemin verilmesi daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye olanak sağlamakta ve sağlıklı nesiller açısından halk sağlığında öncelik taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı Temel sağlık Hizmetleri Dairesi olarak çocuklarımız ve halk sağlığımız önemlidir.

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