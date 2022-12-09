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Altuğra: Eksiklikler kısa sürede giderilecek

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Thalassemia Derneği ve merkezini ziyaret etti.
Altuğra: Eksiklikler kısa sürede giderilecek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Thalassemia Merkezi ve Thalassemia Derneği’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altuğra, daha önce kendisine iletilen birtakım sorunların giderilmesi için harekete geçtiklerini belirterek, merkezde tadilatın yapılması ve eksikliklerin giderilmesi nedeniyle bugün bizzat ziyaret ederek, incelemelerde bulunmak istediğini kaydetti. 

Altuğra, Thalassemia Merkezi’nde sekreter odası, dernek odası, kan bankasının giriş salonu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm tadilatların yapıldığını, ayrıca kan bankasına 3 adet kan bağışçı koltuğunun alındığını belirtti.

Merkezi ziyaretinde tüm sağlık çalışanları, doktor ve hemşirelerin iş birliği içerisinde özveriyle hizmet sunduklarını belirten Altuğra, başta sorumlu hekim Dr. Dilek Yazman, Dr. Begüm Sadıkoğlu olmak üzere dahiliye servisindeki hekimlere merkeze verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Altuğra, kan bankasının ülkede yıllardır verdiği hizmetlere ve Thalassemia taşıyıcılık testlerini yapan Thalassemia Laboratuvarı çalışanlarına da ayrıca teşekkür ettiğini vurguladı.

Bakan Altuğra, Thalassemia hastalığının önlenmesinde, bebek dünyaya getirmeyi planlayan tüm çiftlerin taşıyıcılık testi yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

BEŞEVLERLİ

Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli de, Bakan Altuğra’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Sağlık Bakanı’nın Thalassemia hastası bireylere gösterdiği hassasiyet ve daha önce ilettikleri taleplerinin kısa sürede söz verdiği gibi tamamlanması nedeniyle teşekkür etti.

Beşevlerli, Bakan Altuğra’nın Thalassemia hastası olan bireylerin ihtiyaç duyduğu ilaç, kan ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi için gösterdiği duyarlılık nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını da kaydetti.

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