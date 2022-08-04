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Altuğra: Elim dolu olarak dönüyorum

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temaslarını değerlendirdi.
Altuğra: Elim dolu olarak dönüyorum

Altuğra, görüşmeleri neticesinde ilaç sıkıntısının giderilmeye başlandığını, TC Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ihale sürecinin hızlandırıldığını, mobil sağlık aracının ülkemize gönderileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Dr.  Fahrettin Koca ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Altuğra, görüşmeden eli dolu olarak döndüğünü vurguladı . 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonrasında giderildiğni  açıkladı.  

Bakan Altuğra, Aanavatan Türkiye’nin her konuda olduğu gibi, sağlık alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek, ilaç sıkıntısını yüzde 99 oranında giderildiğini açıkladı. 

Bakan Altuğra, “Ülkede en çok ihtiyaç duyuduğumuz şu sıralarda ilaç eksikliği yönündeki sorunumuzdu, global bir sorun olduğunu biliyoruz, dünya genelinde yaşanan bir ilaç eksikliği sıkıntısı var. Ancak bu sıkıntıyı biz bu gerçekleştiridğimiz toplantılar sonucunda yüzde 99 gidermiş bulunuyoruz. Bunun müjdesini Kıbrıs Türk halkına buradan vermek istiyorum . Özellikle kanser hastalarının ilaçları ve romatizma sıkıntısı olan hastalarımızın ilaçları adamıza varmıştır. Geriye kalan ilaçların da eksikliği önümzüdeki günlerde tamamlanacaktır. Hangi kalemlerde ilaç eksikliklerimizi varsa , kanser ilacından seruma kadar liste halinde sayın  bakana sunduk bu ilaçlarıın eksikliğinin giderileceğini bize söyledi ve gereğini de yaptı ” dedi. 

Bakan Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu da açıklayarak, cihazların en erken zamanda devlet hastanesinde hizmete gireceğini kaydetti.  

Bakan Altuğra , Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde hayata koyduğu “Sen gelemezsen Biz Geliriz” projesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Altuğra , evinden çıkamayan yaşlı, engelli hastaların tedavisi için Türkiye’den ‘mobil sağlık aracı” talebinde bulunduklarını kaydederek, aracın önümüzdeki günlerde ülkeye geleceğini belirtti. 

Altuğra, “Biz engelli dostu bir sağlık sistemi de hayata geçirme gailesindeyiz ve çabasındayız. Biz bu projemizi desteklemek adına,  yine anavatandan talebimiz mobil sağlık aracını ülkemize taşımak istiyoruz. Bu mobil sağlık aracının ülkemize gelmesi ile birlikte,  yatağa bağımlı engelli kardeşimiz, hastaneye gidemiyorsa , biz mobil sağlık aracımızla onun evine gideceğiz  pansumanızmı yapacağız veya ihtiyaçları neyse o yönde gerekeni yapacağız. Biz sağlık hizmetini ayaklarına  götüreceğiz dedi. “ ifadelerini kullandı. 

Bakan Altuğra Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesi konusunda ise Türkiye’de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirterek,çalışmaların oldukça yoğun bir gündemle devam ettiğini kaydetti.

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