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Altuğra: Engelli vatandaşlarımıza tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altuğra: Engelli vatandaşlarımıza tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılmak adına her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan önemli bir farkındalık haftasıdır.

Engelli olmak kişinin tercihi değildir, bu sebeple birer engelli adayı olduğumuzu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman düşünceli ve duyarlı olmalıyız.

Engelli vatandaşlarımıza sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.

Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

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