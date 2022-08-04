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Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mergen’i ziyaret etti

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Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mergen’i ziyaret etti
Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mergen’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem GürçağAltuğra, Ankara temasları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Mergen’i ziyaret etti.

Bakan Altuğra, Ankara’da bulunduğu süreçte mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’ni ziyaret etmek istediğini, üniversitenin değerli hocalarının sıcak karşılamalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Yıllar önce mezun olduğu üniversitede mesleğini kazandığını belirten Bakan Altuğra, bugün geldiği noktada hocalarının büyük emeği olduğunu kaydetti.

Mergen, eski bir mezun olan Bakan Altuğra’yı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görmekten şeref duyduklarını, anlamlı ziyareti nedeniyle teşekkür ettiklerini belirtti.

Ankara’da temaslılarını tamamlayan Altuğra ve beraberindeki heyet bugün yurda döndü.

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