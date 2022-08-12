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Altuğra: Hastanenin kalbi yeniden atacak

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2.5 yıl önce çıkan yangından dolayı yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi KVC -Genel Yoğun Bakım Ünitesi tadilatı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.
Altuğra: Hastanenin kalbi yeniden atacak

Bakan Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) bölümünde hergün rutin olarak yapılan koroner bypass, kapak, atardamar ve toplardamar (varis) operasyonları yanında ileri kalp yetmezliği olan hastalarda kalp nakli, yapay kalp gibi gelişmiş teknoloji gerektiren operasyonlar da yapıldığını, dolayısıyla amiral gemisi olan hastanenin en önemli bölümlerinden biri olduğunu kaydetti.

İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihi gibi sorunların böylelikle aşılanacağını kaydetti .

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