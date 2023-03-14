Altuğra: Hekimlerimizi bertaraf edecek şekilde bir adım atılması söz konusu değil

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Tabipler Birliği’nin yasasına ket vuracak şekilde ya da ülkedeki hekimleri bertaraf edecek şekilde bir adım atılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Hepinizin içi rahat olsun” dedi.

Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Konferans Salonu’nda “Tıp Töreni” düzenlendi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra törendeki konuşmasında, zaman mevhumu gözetmeden fedakarca emek veren sağlık camiası ve emekçilerini sevgi ve saygıyla selamladı.

Altuğra, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar da diledi.

Sağlık hizmetlerinin, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez hizmet olduğunu vurgulayan Altuğra, insan sağlığını koruyarak, insana daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen ve bu kutsal mesleği yerine getiren tıp camiasını gönülden alkışladığını belirtti.

Bakan Altuğra, tüm vatandaşların en temel hakkı olan sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda ve en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak adına, sağlık siteminde yıllardır yaşanan sorunlara ve ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması ve daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana halkın aldığı sağlık hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Altuğra, koruyucu ve önleyici, iyileştirici/tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini hayata geçirme hedefi ile ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Ülke için henüz bir tehdit oluşturmasa da Maymun Çiçeği Virüsü ve Batı Nil Virüsü’nün dünya çapında etkileri ve oluşturdukları tehditlerin bakanlık tarafından incelendiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Altuğra, tüm alanlarda çalışmaların ve projelerinin devam ettiğini söyledi.

Altuğra, yürüttükleri, “diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları taraması”, “kanser taraması” ve sağlık hizmetlerinin daha fazla erişilebilir olmasına olanak tanıyan “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesiyle, halka hizmeti evlere götürmeye devam ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile imzaladıkları protokoller, gerçekleştirdikleri denetimler, istihdamlar aynı zamanda toplumu bilinçlendirme ve mevcut sağlık yapısını düzenleyici kararlar ile “kaliteli sağlık hizmeti”, “sağlıkta sürekli gelişim” mücadelesinin de sürdüğünü dile getiren Altuğra, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda olduğu gibi sağlık alanında da ülkeye yaptığı katkıların devam ettiğini söyledi.

“TABİPLER BİRLİĞİ’NİN YASASINA KET VURACAK ŞEKİLDE YA DA ÜLKEMİZDEKİ HEKİMLERİMİZİ BERTARAF EDECEK ŞEKİLDE BİR ADIM ATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında sağlık ve tıp bilimleri arasında iş birliğine dair anlaşma imzalandığına işaret eden Altuğra, bu anlaşma ve protokollerin ilk defa 2022 yılında imzalanmadığını ifade ederek, 2004, 2008 ve 2014 yılında da bu protokollerin Türkiye ve KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında imzalandığını hatırlattı.

Protokollerin ruhunun değişmediğini güncellenerek, bugüne geldiğini belirten Altuğra, 20 Aralık 2022 tarihinde imzaladıkları güncel protokolün içeriğine yeni madde ilave edildiğini, ancak yasaların göz ardı edilmediğini vurgulayarak, “Tabipler Birliği’nin yasasına ket vuracak şekilde ya da ülkemizdeki hekimlerimizi bertaraf edecek şekilde bir adım atılması söz konusu değildir” dedi.

Protokolün Meclis’ten ve TBMM’den geçtikten sonra yürürlüğe gireceğini kaydeden Altuğra, şu anda çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC’de yapamadığını anlatarak, bunu sağlayacak maddeyi protokole eklediklerini söyledi. Altuğra, “Hepinizin içi rahat olsun… Atılan imzalar hukuk temellerine dayanan imzalardır” dedi.

“YENİ GİRNE HASTANESİ’NİN 2023 YILI SONUNDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Ülkede bir ilk olan Çocuk Acil Servisi’nin 24 Kasım 2022 tarihinde hizmete geçtiğini hatırlatan Altuğra, bunun büyük memnuniyet yarattığını söyledi. Yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaatının başladığını ifade eden Altuğra, 160 yatak kapasiteli, tam teşekküllü olacak olan hastanenin 2023 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Şubat 2020 tarihinde yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) bölümünün yeniden hizmete girmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Altuğra, servisin çok kısa sürede hizmete geçeceğini söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji yoğun bakım ünitesinin tadilata alındığını, daha çağdaş hizmet verecek duruma getirilmesi için tadilatının hızla devam ettiğini belirten Altuğra, ünitenin çok kısa sürede hizmete geçeceğini ve böylece özel hastanelere sevklerin sayısının azalacağını, Maliye’nin yükünün azalacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yayım ve İstatistik Şube Amirliği Birimi kadrosu açılarak Şube Amiri istihdam edildiğini, aynı zamanda biyoistatistik uzmanı istihdam edilerek, yasal ve sağlam bir zeminde ilk kez İstatistik Birimi kurulduğunu kaydeden Altuğra, şöyle devam etti:

“Bu birimle birlikte sağlıkta güvenilir verilere ulaşabilmek ve projeler yapabilmek için istatistiki verilenlerin toplanması ve yorumlanması sağlanacaktır. Dolayısıyla geleceğe yönelik sağlık planlamalarının yapılabilmesi, sağlık bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılabilmesi, standartlara uyum sağlanması hedeflenmektedir.”

Uzun süredir tadilatının tamamlanması için beklemekte olan, Mağusa 112 istasyonunun ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa süre sonra hizmete geçeceğini belirten Altuğra, Sağlık Bakanlığı randevu hattı olan 1101’den, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için de randevu alınmaya başlandığını söyledi.

Sağlık bilgi sistemlerinin çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade eden Bakan Altuğra, “Sağlık alanında yeniliklerin, fırsatların takibinde, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek adına politikalarımıza yön vermesi için daha fazla veriye erişim; planlarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak halkın en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için üreterek çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Altuğra, ülke genelindeki hastane ve sağlık birimlerinin alt yapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçtiğini söyledi. Sağlık altyapısı ve doktor kadrolarını güçlendirmek için ihtiyaç duyulan branşlarda kadroları genişlettiklerini ifade eden Altuğra, paydaşların görüşlerini önemsediklerini ve bu yönde ilerlediklerini belirtti.

ERHÜRMAN

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, “Benden önceki konuşmaları dinleyip de duymamışım gibi davranmak bana hiç uygun gelmiyor” diyerek, “Buradaki heyet artık neden bazı şeyler olmuyor meselesini çok daha samimi bir şekilde konuşmak zorundadır. Çünkü memlekette işler iyi gitmiyor” şeklinde konuştu.

“Var olan sorunları bilmemize ve defalarca dillendirmemize rağmen hükümet neden bunları çözmüyor” diye soran Erhürman, her sene bunların dile getirildiğini, sorunlar ve çözüm önerilerinin bilindiğini, ancak bunları hükümetlerin yapamadığını kaydederek, “Bu da bizim temel meselemiz” dedi.

Hekimler heyetinin siyasi tarihe bakıldığında, kendi meslek grubu içerisinden en fazla milletvekili ve bakan çıkaran heyet olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu bakan ve milletvekillerinin bazılarının, Tabipler Birliği’nin, odaların veya sendikaların başkanlığını yaptığını da söyledi. “Hadi şimdi biri bana açıklasın. Ne oluyor yani o binanın altına girince… Bir şey oluyor da değişiyor insanlar?” diye soran CTP Genel Başkanı Erhürman, Remzi Gardiyanoğlu’nun konuşmasına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Siyasetçi dediği hepsi aynı kovanın içinde olan her nedense ve hepsi de arabasına hastanede park yeri bulmak için torpil kullanan insanlardan oluşan o gruba muhtemeldir ki Remzi de bir sonraki dönem dahil olabilir ve ona ilişkin algı da değişmez.”

“KIBRIS TÜRK HALKI UZUN BİR SÜREDEN BERİDİR MODERN TOPLUM OLMA ÖZELLİKLERİNDEN VE NİTELİKLERİNDEN MAALESEF KAYBETMEYE BAŞLADI”

Sorunlara çözüm aranıyorsa gerçekçi olmak gerektiğini ifade eden Erhürman, son 3 yıllık dönemin belki de Kıbrıs Türk tarihinin, bilimin öneminin kavranması açısından en sarsıcı dönemi olduğunu kaydetti. Depremin ardından çok acı şekilde KTMMOB’nin mensuplarının ne kadar önemli olduğunu anladıklarını ifade eden Erhürman, “Esas mesele kulağı bilime çevirmektir. Kulağı bilime çevirdiğimiz noktada modern bir toplum olacağız ki bir özeleştiri; Kıbrıs Türk halkı uzun bir süreden beridir modern toplum olma özelliklerinden ve niteliklerinden de maalesef kaybetmeye başladı ve bu bizi çok tehlikeli bir mecraya sürüklüyor” dedi.

TC ve KKTC arasındaki uluslararası anlaşmaya kendinin de baktığını, hukukçu olarak Tabipler Birliği’nin yetkilerine müdahale içeren bir protokol olmadığı kanaatinde olduğunu ifade eden Erhürman, ülkede kim iktidarda olursa olsun hangi uluslararası anlaşma imzalanırsa imzalansın o mesleğin örgütüyle görüşülmeden imzalanmaması gerektiğini belirtti. Erhürman ayrıca, Tabipler Birliği’nin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğuna da dikkat çekerek, “Bu yapı Kıbrıs Türk idari yapısının içindedir. Kimse onu dışındaymış gibi değerlendiremez” şeklinde konuştu. Erhürman, Barolar Birliği ve KTMMOB’nin de bu yapının içinde olduğunu söyledi.

“BÜROKRASİ DE BİTİRİLDİ”

Deprem ve pandeminin bilimin önemini öğretmiş olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. İstikrarsızlığın çok büyük sorun olduğunu ifade eden Erhürman, bürokrasinin de son derece önemli olduğunu belirterek, “Üzgünüm orası da bitirilmiştir” dedi. Bu nedenle birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bu ülkenin size 3-5 sene öncesine oranla çok daha fazla ihtiyacı vardır” diye konuştu.

“Birileri kendini siyasilerin dışında ve ‘siyasiler pis ben akım’ diye tanımladığında sonra kendileri siyasi olduğunda aynı lengerin içine girdiklerini dünyanın dört bir tarafında gördük. Bunları bırakalım” şeklinde konuşan Tufan Erhürman, “Hep beraber yapmamız gerekiyor bu işi ama siz bizden üstünsünüz. Siz bu bilimin temsilcilerisiniz. Bu bilimle, bu alanla ilgili bir şey yapılacaksa bunu yapacak ana özne siz olmalısınız. Siyasetçi de bunu bilmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“BİLİMİN SESİNE KULAK VERMEK KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN KAÇINILMAZ BİR ŞEYDİR”

“Bilimin sesine kulak vermek Kıbrıs Türk halkı için kaçınılmaz bir şeydir” vurgusu yapan Erhürman, “Çok değerlisiniz, İyi ki varsınız” diyerek, konuşmasını tamamladı.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Tıp Bayramı’nın tarihçesiyle ilgili bilgi vererek, bugünkü durumun da yurt savunmasıyla eşdeğer olduğunu belirtti.

Covid-19 salgını döneminde ve 6 Şubat depremiyle sağlıkçıların ne kadar önemli olduğunu herkesin fark ettiğini vurgulayan Ataoğlu, Covid 19’dan 7 bin 428, depremde de 505 sağlıkçının hayatını kaybettiğini söyledi.

Ataoğlu, şu anki sağlık Bakanının ne kadar uğraş verdiğine bizzat kendisinin Bakanlar Kurulu’nda şahit olduğunu, tüm yetkililerin imkanlar doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştığını kaydetti.

Hastane yapımlarının gecikmesine sebep olan konularda bilgi veren Ataoğlu, 9 milyona ihaleye çıkılan binaların üç ay sonra 25 milyona tamamlanamayacak hale gelmesinin sebeplerini anlattı.

Ataoğlu, bundan sonraki 14 Mart’ların bayram havasında geçmesi için kendilerinin de Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

TÖRE

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, sağlıkçı olmanın önemine işaret etti, sağlıkcılığın en hümanist meslek olduğunu ve sevgiyle yapılması gerektiğini söyledi.

Tarih boyunca tıp eğitiminin önemine değinen Töre, sağlık alanının her zaman takdir gören bir meslek olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının morallerinin yüksek olmasının, memnun, mutlu olmasının gerekliliğine işaret eden Töre, hasta haklarının da ciddi şekilde korunmasının da önemli olduğunu kaydetti, “Hasta olmazsa doktora da ihtiyaç olmaz” dedi.

Töre, zaman aşımında sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının normal olduğunu, artan nüfus ve gelişen teknolojinin ve ortaya çıkan hastalıkların doğal sonucu olduğunu kaydetti.

Eğitim ve sağlığın ihmal edilmemesi gereken konular olduğunu, devletin ciddiyetini bu alanlarda göstermesi gerektiğini söyleyen Töre, “Yaşamla ilgili konularda biz greve gittik iş azalttık gibi şeyler olmamalıdır” dedi.

Töre, Meclisteki hekim milletvekili sayısının da her zaman fazla olduğuna işaret ederek, “Ülkedeki sağlık sorunları için siyasetten arınmış, ideoloji kavgalarına girmeden elbirliğiyle çalışalım. Bazı eksikliklerin de siyasi tavırlardan kaynaklandığını da unutmamalıyız” dedi.

Töre, "Çağdaş sağlık sistemi için her kim bize ne yardım yapacaksa, ister Türkiye olsun ister Rum tarafındaki hastaneler olsun dayanışma olacaksa elbette yapmalıyız temel olan insan sağlığıdır, insanı yaşatmaktır” dedi.