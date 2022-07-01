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Altuğra: Her türlü önlemimiz alınmıştır

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid 19 hastalarının Ayaktan Tanı Merkezi’ndeki iki poliklinikten hizmet alabildiklerini belirterek, söz konusu hastalarının söylendiği gibi acil serviste diğer hastalarla buluşturulmadığını söyledi.
Altuğra: Her türlü önlemimiz alınmıştır

Bakan Altuğra, Covid 19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerin alındığını, hastalarının 1102 numaralı telefonu arayarak, ilgili kişiden yardım alabileceklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alarak açıklamalarda bulundu.

Altuğra’nın ziyaretinde, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu.

Bakan Altuğra, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de Covid 19 vakalarının arttığına işaret ederek, bu artış karşısında Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetim kurullarının önlemlerini aldığını, muhtemel bir artışa karşın altyapı, personel ve servislerin hazır olduğunu kaydetti.

Covid 19 hastalarının hastaneye müracaat sayısı ve hastaneye yatış oranlarına bakıldığında bu rakamların çok yüksek olmadığını ve hastaların bir çoğunun hastalığı evinde geçirdiğini ifade eden Bakan Altuğra, bunun sevindirici olduğunu, şu anda hastanede Covid 19’dan 18 kişinin tedavi gördüğünü, genel durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakımda da 1 kişinin bulunduğunu ve onun da takibinin sağlıklı bir şekilde yapıldığını anlattı.      

-Ayaktan Tanı Merkezi’nde Covid 19 vakaları için iki tane poliklinik hizmet veriyor

Covid 19 hastalarının 1102 numaralı telefonu arayabileceğini, ilgili kişinin hastaları şikayetine göre yönlendireceğini belirten Bakan Altuğra, hastaların doktor muayenesine ihtiyacı varsa Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde Covid 19 vakaları için iki tane polikliniğin hizmet verdiğini kaydetti.

Covid 19 hastalarının acil serviste diğer hastalarla aynı anda buluşturulmadıklarını vurgulayan Bakan Altuğra, Pandemi Hastanesi’nin kapatılmadığını, Pandemi Hastanesi olarak adlandırılan Acil Durum Hastanesi’nin şu anda Göz Servisi ve Üroloji Servisi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bakan Altuğra, Mayıs ve Haziran ayında covid 19 müracaatlarını dikkate alarak yapılan değerlendirmede, 100 yataklı hastaneyi 1-2 kişilik yatışlarla meşgul etmemek adına bu kararı aldıklarını anlatarak, Üroloji Servisi’yle, Göz Servisi’nin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti.  

-“Hastayla doktor kesinlikle kopartılmamıştır…Her türlü önlemimiz alınmıştır”

Bu iki servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasıyla ana binanın özellikle ameliyathanesinin yükünü ciddi şekilde hafiflettiğini ifade eden Bakan Altuğra, şöyle konuştu:

“Muhtemel Covid 19 hastalarının sayısında beklenmedik bir artış gözlemlenirse biz bu hastaların mağdur edilmemesi yönünde gerek personel, gerek servis olarak altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Paniğe gerek yoktur. Covid 19 hastaları, doktorlarıyla sürekli temas edebilecek noktada bağlantıları vardır. Hastayla doktor kesinlikle kopartılmamıştır. Her türlü önlemimiz alınmıştır.”

Bakan Altuğra, öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde üst düzey özelliklere sahip MRI cihazının da halkın hizmetine açıldığını belirterek, buradaki hizmetin de ana binadaki yüklü yoğun talebi hafiflettiğine işaret etti.

Bakan Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nde MRI cihazında her gün 10-15 hastaya hizmet verilebildiğini aktardı.

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