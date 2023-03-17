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Altuğra, İnönü Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İnönü Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Altuğra, İnönü Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Sağlık Merkezi ile ilgili Sorumlu Hekim Dr. Sabiha Koralp’den bilgiler alan Bakan Altuğra, İnönü Sağlık Merkezi’nin hafta içi her gün mesai saatleri arasında hizmet verdiğini, ayrıca haftada iki kez pratisyen hekimin merkezde bulunduğunu belirtti.

Göreve geldiğinden bu yana sağlıkla ilgili tüm merkezlere önem verdiklerine işaret eden Bakan Altuğra, hedefinin halkımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması olduğunu vurguladı.

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