Altuğra: Kalp Damar Cerrahisi( KVC )-Genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilatı Hızla Devam Ediyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2019 yılında yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü tadilatının hızla devam ettiğini açıkladı.

Bakan Altuğra, KVC Servisinin ameliyathane ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi ile daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunulabileceğini söyledi.

Altuğra, daha önce 5 yataklı yoğun bakımla hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımının, 8 yataklı yoğun bakımla yenilenerek daha modern cihazlarla hizmet vereceğini kaydetti.

Yeni yıldan sonraki ilk dönemde KVC yoğun bakım servisinin devreye girmesiyle hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihleri, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti.