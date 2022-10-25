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Altuğra:" Kanser tarama çalışmalarımız devam edecek" 

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde seminer düzenledi.
Altuğra:" Kanser tarama çalışmalarımız devam edecek" 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde seminer düzenledi.

Uzman Filiz Uzun'un "Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla Meme Kanseri farkındalık semineri açılışında konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu belirtti.

KKTC’de de kadınlarda meme kanserinin %37 oranla en sık gözlenen kanser türü olduğunu belirten Altuğra, meme kanserinin kontrol altına alabilmenin en etkili yöntemlerinin korunma ve erken tanı olduğunu vurguladı, Erken teşhis edilen hastalarda tedavi şansının %100 oranına ulaşabildiğine dikkat çekti. 

Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Lefke’de ve Güzelyurt'ta başlatılan kanser tarama çalışmalarının, İskele Sağlık Merkezi ile Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde devam edeceğini belirtti. 

Eğitim seminerlerinin devam edeceği bilgisini de paylaşan Altuğra, erken teşhiste en önemli faktörün, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti. 
Altuğra “Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konulması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttıracaktır. Erken tanıda kendi kendine meme muayenesi, hekim tarafından muayene ve mammografi en etkili yöntemlerdir.” dedi. 

Altuğra  meme kanserinden korunmak için, tütün ürünlerinin kullanılmaması, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, fazla kilo almaktan kaçınılması ve alkol alımının sınırlandırılması gerektiğini de vurguladı. 

Altuğra’nın konuşmasının ardından Uzman Filiz Uzun "Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla Meme Kanseri farkındalık semineri verdi.

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