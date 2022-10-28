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Altuğra: Kanserde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor

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Altuğra: Kanserde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor
Altuğra: Kanserde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Altuğra, Kanser Tarama Programı uygulamasını yerinde inceleyerek merkezin sorumlusu Dr. Fatma Çimen Tuğlu’dan bilgi aldı.
Altuğra, İncelemelerinin ardından BRT’ye açıklama yaptı.

Bakan Altuğra, Güzelyurt, Lefke ve İskele de ücretsiz kanser taraması yaptıklarını anlatarak amaçlarının sağlık hizmetine ulaşmada dezavantajlı olan kişilerin bu hizmetten yararlanması olduğunu belirtti.
Rahim ağzı, meme ve Gaita da gizli kan taramalarının yapıldığını anlatan Bakan Altuğra, şimdiye kadar 3 kadında rahim ağzı kanseri tespit edildiğini belirtti.

3 kadının kanser olduğunu bilmeden hayatlarına devam ettiklerini ancak bu hastalıktan metastaz yapmadan erken tanı ile kurtulabileceklerini anlatan Bakan Altuğra, kanserde erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kanser taramasına katılan kadınlar da uygulamadan memnun..

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