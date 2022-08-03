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Altuğra: Kendimi yuvamda hissediyorum

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti.
Altuğra: Kendimi yuvamda hissediyorum

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmİ İlhan'ı ziyaret etti.

Altuğra, 1963 yılındaki Kanlı Noel olarak tarihe geçen olayda ‘ Lefkoşa Kumsal Katliamı'nda eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından katledilen merhum Tuğgeneral Dr. Nihat İlhan’ın  oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı Ankara temasları çerçevesinde özellikle ziyaret etmek istediğini, geçmişte yaşanılan acıların kolay kolay unutulmayacağın belirtti.

Bakan Altuğra, bugün hayatta olmamıza vesile olan her olayın hatırlanması gerektiğini, Kumsal katliamında yaşananların Kıbrıs Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu, vefaya önem veren biri olarak bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’de kendini yuvasında hissettiğini belirten Altuğra,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa  Necmi İlhan ve üniversitenin değerli hocaları ile görüşmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Necmi  İlhan, Altuğra'yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek kendisi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi için onur veren bir ziyaret olduğunu, sağlık anlamında her zaman istişare içinde olmaya hazır olduklarını vurguladı.

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