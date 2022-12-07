Altuğra: Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz

Bakan Altuğra şunları ifade etti;



Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz

ve önceliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bakanlığa bağlı sağlık merkezlerimizde, ülke genelinde başlattığımız diyabet tarama programının şu ana kadar olan sonuçları bizlere gösteriyor ki, toplumda diyabet olma yatkınlığı bulunmaktadır.



Taramaya katılan 3329 katılımcının %36.1’ine diyabet teşhisi konulmuştur. Diyabet tanısı almış 1202 kişinin %7.2’sinde diyabetik retinopati varken, %23.9’unda kalp hastalığı, %4.3’ünde felç geçirme durumu ve %8.7’sinde böbrek hastalığı vardır. Diyabet tanısı almış olan katılımcıların %54.7’si kadın iken %45.3’ü erkektir.

Ön değerlendirme sonuçlarından görüldüğü üzere Diyabet Hastalığı ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. Diyabet hastalarında yine diyabete bağlı göz, kalp ve böbrek hastalıklarının da görülme oranları yüksektir.

Diyabet hastası olmamak için

-Kilomuzu koruyalım

-Fiziksel aktivite yapalım

-Sağlıklı beslenelim

Aşağıdaki risk faktörlerine sahip isek;

Obezite, kan basıncı yüksekliği, ailede diyabet öyküsü bulunması, 4 kg üzerinde çocuk doğumu gerçekleştirmek veya hamilelik diyabeti geçirmek, damar hastalığı, kan yağlarının yüksek olması; sıklıkla kan şekeri kontrolü ve doktorun gerekli görmesi halinde şeker yükleme testlerini yaptıralım. Diyabet hastalığı organlarımıza zarar vermeden erken tanıyıp, önlemlerimizi alalım.

Sağlığımızı ertelemeyelim.