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Altuğra, KTTB'nin yeni yönetimini tebrik etti...

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Bakan Altuğra, 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkan ve yönetim kurulunu tebrik etti
Altuğra, KTTB'nin yeni yönetimini tebrik etti...

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu; 

" Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biridir. Daha önce hizmet veren başkan ve yönetim kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni seçilen birlik yönetiminin de bu süreçte  sağlık alanında ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceklerine inancımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim.  Tabipler Birliği'nin işbirliğinde toplum sağlığı için birçok önemli projeye imza atacağımızdan kuşkum yoktur.

En önemli hedefimiz topluma ülkeye sağlıklı bir ortam yaratmak kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. 

Ülkemizde verilen sağlık hizmetinin daha verimli hale gelmesi, önümüzdeki süreçte sağlıkla ilgili bekleyen gerek yasalar konusunda gerekse daha iyi bir sağlık sisteminin oluşturulmasında başta Tabipler Birliği olmak üzere ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmekte kararlıyız. 

Bu vesile ile  yeni seçilen Başkan Dr. Dt. Ahmet Özant ve birlik yönetimine seçilen 
Dr. Doğa Kalyoncu, Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Nesil Bayraktar, Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Şenel Beydola, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Nermin Yönel'e başarılar diler, sağlık alanında ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceklerine inancımı bir kez daha dile getirerek saygılar sunarım.

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