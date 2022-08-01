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Altuğra mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altuğra mesaj yayımladı

Altuğra, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada varlığını, mücadelesini ve güvencesini simgeleyen tarih olduğunu belirten Altuğra,  Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunun yaşandığını ifade etti.

İşte Altuğra’nın ifadeleri:

“ÇETİN MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, varoluş mücadelesi sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip olmuştur.

“HALKIMIZ, ADADA GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAKTA”

Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır. Tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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