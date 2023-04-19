Altuğra: Nüfusumuz patladı, hastaneler yetersiz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de yayınlanan “Manşet+” adlı programda sağlıkta yaşanan sorunları değerlendirdi.

Sağlık emekçilerinin 24 saat boyunca görevlerini yerine getirdiğini kaydeden Altuğra, “O nedenle sağlık sistemi dinamik ve uyanık bir sistemdir” dedi.

“NÜFUSUMUZ PATLADI, HASTANELER YETERSİZ“

Bakan Altuğra, ülkede nüfusun patladığını, devlet hastanelerinin bu nüfusa oranla çok yetersiz kaldığını vurguladı.

Sağlık personeli sayısının artmasının ivedilikle şart olduğuna dikkat çeken Altuğra, “Hastane sayımızın da artması, hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İzlem Gürçağ Altuğra, sorunların çözümüne yönelik istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“YENİ HASTANELERİN İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN ORTAYA İRADE KOYMALIYIZ”

Yeni hastanelerin inşaatının tamamlanması ve hizmete geçirilmesi için ortaya bir irade koyulması gerektiğine dikkat çeken Altuğra, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu bilinçle çalışıyoruz” diye konuştu.

Altuğra, Yeni Girne Hastanesi’nin inşaatının düzenli bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Yeni Girne Hastanesi 2024 yılının başında tamamlanmış olacak” açıklamasında bulundu.