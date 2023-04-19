  • BIST 5.008,51
  • Altın 1234.443
  • Dolar 19.4027
  • Euro 21.2975
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Altuğra: Nüfusumuz patladı, hastaneler yetersiz

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Ülkede nüfus patladı, devlet hastanelerimiz bu nüfusa oranla yetersiz kaldı” dedi.
Altuğra: Nüfusumuz patladı, hastaneler yetersiz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de yayınlanan “Manşet+” adlı programda sağlıkta yaşanan sorunları değerlendirdi.

Sağlık emekçilerinin 24 saat boyunca görevlerini yerine getirdiğini kaydeden Altuğra, “O nedenle sağlık sistemi dinamik ve uyanık bir sistemdir” dedi.

“NÜFUSUMUZ PATLADI, HASTANELER YETERSİZ“

Bakan Altuğra, ülkede nüfusun patladığını, devlet hastanelerinin bu nüfusa oranla çok yetersiz kaldığını vurguladı.

Sağlık personeli sayısının artmasının ivedilikle şart olduğuna dikkat çeken Altuğra, “Hastane sayımızın da artması, hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İzlem Gürçağ Altuğra, sorunların çözümüne yönelik istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“YENİ HASTANELERİN İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN ORTAYA İRADE KOYMALIYIZ”

Yeni hastanelerin inşaatının tamamlanması ve hizmete geçirilmesi için ortaya bir irade koyulması gerektiğine dikkat çeken Altuğra, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu bilinçle çalışıyoruz” diye konuştu.

Altuğra, Yeni Girne Hastanesi’nin inşaatının düzenli bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Yeni Girne Hastanesi 2024 yılının başında tamamlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak'ta Hırsızlık! 50 Metrelik Elektrik Kablosunu Çaldılar19 Nisan 2023 Çarşamba 10:22
  • Girne-Alsancak Anayolu’nda kaza: 23 Yaşındaki Mete Yaralandı19 Nisan 2023 Çarşamba 10:08
  • Türkiye'den gelen depremzedeler için iftar verildi19 Nisan 2023 Çarşamba 09:40
  • Kimliksizler Derneği Resmen Kuruldu19 Nisan 2023 Çarşamba 09:34
  • Şan: Ülkede fakirleşme yoktur19 Nisan 2023 Çarşamba 09:21
  • KTTO üç köyde iftar yemeği verdi19 Nisan 2023 Çarşamba 09:17
  • Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...19 Nisan 2023 Çarşamba 08:46
  • 19 Nisan Çarşamba Döviz kurları19 Nisan 2023 Çarşamba 08:36
  • Girne'de bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek19 Nisan 2023 Çarşamba 08:04
  • Büyük ikramiye ‘49670' numaralı bilete isabet etti18 Nisan 2023 Salı 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti