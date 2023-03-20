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Altuğra: Okullarda ağız ve diş sağlığı taraması başlıyor!

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Altuğra: Okullarda ağız ve diş sağlığı taraması başlıyor!
Altuğra: Okullarda ağız ve diş sağlığı taraması başlıyor!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlık Bakanı Altuğra, Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin, “ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak, kişilerin, ailelerin, toplumların ve hükümetlerin dikkatini ağız sağlığına çekmek” amacıyla 20 Mart 2013’de, 20 Mart gününü “Dünya Ağız Sağlığı Günü” olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Ağız hastalıklarının, en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer aldığını belirten Altuğra, dünya nüfusunun yüzde 90’nının çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan, ağız hastalıkları yönünden ciddi bir risk altında olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl “ağız sağlığı için harekete geçin” temasının işlendiğine değinen Altuğra, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Diş sağlığın önemine vurgu yapan Altuğra, 19. ve 20. yüzyılda diş çürüğünün, dünya genelinde bir epidemik salgın olarak tanımlandığını, günümüzde ise dünyada nezleden sonra en yaygın olarak görülen ikinci hastalık kabul edildiğini belirtti.

Yüksek gelire sahip ülkelerde 11-14 yaş grubu çocuklarda tedavi edilen çürük dişlerin oranının yüzde 53 iken, düşük gelire sahip ülkelerde bu oranın yüzde 2 civarında olduğuna değinen Altuğra, bakteri plağının ve yetersiz ağız hijyeninin neden olduğu dişeti hastalıklarının kronik bir enfeksiyon olup, koroner kalp hastalıkları ve üst Solunum yolu hastalıkları ile diyabeti tetiklediği uyarısında bulundu.

OKULLARDA DİŞ TARAMASI BUGÜN BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Altuğra, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, okullarda, ağız ve diş sağlığı taramasına bugün başlayacağını hatırlattı. Altuğra, “Dairemizin Mobil Sağlık Hizmetleri aracı ile okullarımıza giderek, Diş hekimlerimiz öğrencilerimizin muayenelerini gerçekleştirecek” dedi.

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