  • BIST 2.451,45
  • Altın 978.322
  • Dolar 16.831
  • Euro 17.6011
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Altuğra: Pandemi Hastanesi ve iki ayrı servis hizmete hazır

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışları yorumladı.
Altuğra: Pandemi Hastanesi ve iki ayrı servis hizmete hazır

BRT’de yayınlanan ‘GündemArtı’ programına konuk olan Bakan Altuğra, Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının endemik boyuta indiğini açıklamaya hazırlandığı bir sırada, vakalarda yeniden artış yaşandığını söyledi.

Söz konusu artış ivmesinin KKTC’de de olduğunu ifade eden Altuğra, burada önem verilen noktanın hastaların hastalık sürecini nasıl geçirdikleri olduğunu kaydetti.

Altuğra, “hasta olan kişi hastaneye yatıyor mu, yoğun bakıma yatıyor mu, ölüm oranı ne düzeydedir. Biz bunu özellikle takip ediyoruz. Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hastalık sürecini evde geçiriyor. Şu anda hastanemizde sadece sekiz covid-19 hastamız yatmaktadır. Tedavileri sürüyor ve durumları iyidir. Koah, diyaliz ve kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalardan oluşuyor. Paniğe kapılmaya gerek yok. Fakat kişisel sorumluluklarımızdan sıyrılmaya da gerek yok” dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine vurgu yapan Altuğra, kişisel duyarlılık bilinciyle hareket etmek sorumluluğunun devam ettiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Altuğra, her türlü duruma karşı tedbirlerini almış olduklarını ifade ederek, pandemi hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır bir durumda olduğunu kaydetti.

Pandemi Hastanesi olarak bilinen Acil Durum Hastanesi’nde üroloji ve göz servislerinin hizmet vermekte olduğunu dile getiren Altuğra, üç bloktan oluşan hastanenin bir bloğunun tamamen boş olduğunu ve vaka sayılarında beklenmedik artışlar yaşanması durumunda izole bir durumda devreye gireceğini aktardı.

Altuğra, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılan üroloji servisinin de 28 yatak kapasitesi ile izole bir durumda hizmete hazır olduğunu belirterek, göğüs hastalıkları karantina bölgesinde de 54 yatağın hazırda beklediğini söyledi.

Pandemi hastanesinin kapatılmadığının ve hizmette olduğunun altını çizen Bakan Altuğra, yatış sayısında yaşanan ciddi azalma karşısında, daha sağlıklı hizmet verebilmek adına farklı servislerin buraya taşınması kararını hekimlerle birlikte aldıklarını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Elektrikler Gitti, Kaos Yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:50
  • 2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:48
  • Tatar: Tarihi cevaba sevindik04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:37
  • Direl:Fuel-oil sıkıntısına bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:35
  • 68 Kaza, 1 Ölüm04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:33
  • Elektrikler Gitti! Hayat Durdu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:25
  • Toplam 16 Yangın Gerçekleşti04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20
  • Alkole Zam Geldi04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06
  • Sucuoğlu'ndan Eroğlu'na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:35
  • Üstel’den Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti