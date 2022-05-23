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Altuğra: Sağlık altyapımız güçlenecek

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Altuğra: Sağlık altyapımız güçlenecek
Altuğra: Sağlık altyapımız güçlenecek

Altuğra şunları kaydetti; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 2022’de imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, halkımızın özlemini duyduğu kaliteli sağlık hizmeti alınması yönündeki çabalarımıza ivme kazandıracak ve sağlık altyapımızı daha da güçlendirecek. 

Anlaşma, ülkemizde yıllardır ihmal edilen ve her kesimin şikayetçi olduğu yapısal reformları hayata geçirmeyi hedefliyor.
Herkesin mutabık olduğu; her alanda kaybedecek bir günümüzün dahi olmadığı, Yıllardır iş çevrelerince “verimsiz devlet bürokrasisi” iş yapabilirliğin önündeki en büyük engellerin başında gösterilir. Bu da, kamu hizmetlerinin reel sektörün beklentileri gözetilerek etkin ve verimli bir şekle getirilmesi gerektiğini gösteriyor. Durum bu iken, kamu reformunun ve kurumlarımızda yapısal iyileştirmenin gerekliliğine kim karşı çıkabilir? 

Yapılması hedeflenen reformlar ülkemizin refah düzeyini artıracak ve uzun vadede halkımızın çıkarına olacak düzenlemelerdir.
Keza hastanelerimizdeki sorun ve altyapı yetersizliği de gündemden hiç düşmez. Temeli atılıp, yılladır tamamlanamayan hastanelerimiz var. 

2020’nin başından itibaren ülkemizi de ağır bir şekilde etkileyen pandemi süreci, devlet kurumlarımızın, diğer alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da ne kadar yetersiz olduğunu acı bir gerçek olarak yüzümüze vurdu. Anavatanımız Türkiye’nin sağlık alanındaki büyük yardımları, 45 günde yapılan Acil Durum Hastanesi ve sağlık personelimizin fedakar çalışmaları sayesinde zorlu bir süreci nispeten hafif geçirdik.
Protokolde de öngörüldüğü gibi, yapımı yarım kalan, yeni Girne Hastanesi Ocak 2023’e kadar tamamlanarak, hastaneye donanım desteği sağlanacak. Yine, sağlık sistemimizi büyük güç katacak olan 500 yataklı yeni Lefkoşa Hastanesi de Ocak 2024’e kadar tamamlanacak.
Sağlık altyapımız, Anavatan Türkiye’nin sağladığı mali, teknik ve ekipman desteği ile daha güçlü hale gelecek, anlaşmada hedeflenen yapısal iyileşmeler ile halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız.  
Yıllardır kangren hale gelen sorunları çözmeye çalıştığımızın ve konfor alanlarını zorlayacağımızdan dolayı işimizin kolay olmayacağının da farkındayız. Ülkemizin ferahı, halkınızın çıkarı için çalışıyoruz. 

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