Altuğra:" Sağlık Bakanlığı, depremzedelere evde sağlık kontrolü yapmaya devam ediyor " 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekiplerinin ülkemize gelen depremzedelere evlerinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirtti.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ülkemize de gelen depremzede kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından, ikamet ettiği evlerde sağlık kontrolü yapılmaktadır diyen Altuğra, doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibinin haftada iki defa depremzedelerin ikamet ettiği evlere giderek sağlık kontrollerini yaptığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin şu ana kadar 111 depremzedenin ikamet ettiği eve giderek, sağlık kontrolü yaptı. Muayene ve kontrollerde bulaşıcı bir hastalık tespiti yapılmadı açıklamasında bulundu.

"Çocukların aşıları da kontrol ediliyor"

Altuğra, depremzede ailelerin sağlık kontrollerinde, sağlık ekibinde bulunan çocuk doktorları tarafından çocukların eksik aşıları olup olmadığı da kontrol ediliyor. Aşıları eksik olan çocuklar için, sağlık ekibi tarafından sağlık merkezlerinden randevu alınarak, eksik olan aşılarının tamamlanmasına yardımcı olunuyor.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sağlık ekibi, evlerde ikamet eden depremzede kardeşlerimizi muayenelerine devam ediyor dedi.