Altuğra: Sağlık Bakanlığı olarak toplumdaki engelli ve özel gereksinim duyan bireylerin her zaman yanında olacağız

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Altuğra, göreve geldiği ilk günden bu yana üç başlık altında toplanan sağlık hizmetlerinin ; Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ve Esenlendirici Sağlık Hizmetlerine büyük önem verdiğini ve bu hizmetleri en iyi düzeye getirme hedefinde olduğunu kaydetti.

Toplum sağlığını korumak ve esenlendirmenin hasta olmadan kişilerin sağlığını korumaya yönelik bir eylem olduğunu belirten Altuğra, Esenlendirici Sağlık Hizmetlerinin engelli bireylerin toplumda sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yönelik önemli bir hizmet olduğunun altını çizdi.

Bakan Altuğra, bakanlık tarafından engelli çocuklarımızın ihtiyacı olan göz muayenesi, diş sağlığı taraması ve genel çocuk muayeneleri ile sağlık desteğinin verilmesi için proje başlattıklarını belirtti.

Özel çocuklarımızın ailelerinin psikolojik durumlarının da son derece önemli olduğunun altını çizen Bakan Altuğra, ailelerinin psikolojik destek almalarına imkan sağlacaklarını, bu konuda genel olarak düzenlenecek bir seminer sonrası ailelere tek tek ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Altugra, ayrıca eğitim veren öğretmenlerin de aynı psikolojik eğitim desteğinden geçirileceğini söyledi.

Bakan Altuğra, devlete bağlı Lefkoşa Özel Eğitim Merkezinin şu anda yaz tatilinde olduğu için bu projenin ilk önce Algım Özel Eğitim Merkezi’nde pilot uygulama olarak başlanacağını, en kısa sürede taramaların devlete bağlı diğer merkezlerde de yapılacağını aktardı.

Bakan Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak toplumdaki engelli ve özel gereksinim duyan bireylerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Algım Özel Eğitim Merkezi Kurucusu ve Müdürü Evren Karademir ise doksanın üzerinde özel öğrencileri olduğunu, 17 öğretmenle hizmet verdiklerini belirtti.

Bakan Altuğra’nın ziyareti nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirten Karademir, bu çalışmanın özel çocuklarımız ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırarak, sağlıkla ilgili eksikliklerini bir nebze de olsa giderebileceklerini projenin bir ilk olması dolayısıyla büyük önem taşıdığını ifade etti.