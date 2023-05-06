Altuğra: Sağlık çalışanlarına şiddet kabul edilemez

Bakan Altuğra şu ifadelere yer verdi:

“Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorumuzun bıçaklı bir saldırıya uğramış olmasını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Son zamanlarda maalesef sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve saldırı olaylarında artış yaşandığını görmekteyiz.

Yaşanan olay sonrası doktorumuz Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınmış olup şu anda genel durumunun stablil olduğu bilgim dahiline gelmiştir.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtir, yaşananlarla ilgili konunun takipçisi olacağımı belirtmek isterim.

Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletir, hukuksal sürecin takipcisi olacağımı, görevi insanı sağlıkla buluşturmak olan tüm sağlık çalışanlarına şiddettin son bulması için gerekenin yapılacağını ve her türlü desteği sağlayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.