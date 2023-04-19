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Altuğra: Tüm çocuklarımız bizim için birinci

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Altuğra: Tüm çocuklarımız bizim için birinci
Altuğra: Tüm çocuklarımız bizim için birinci

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Dumansız Hava Sağlıklı Yaşam" temalı resim yarışmasında birinci olan öğrencilere hediyelerini verdi. Yarışma sonucunda, ilköğretimde Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Zalihe Eren, ortaöğretimde ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencisi Nursel Hançer birinciliğe layık görüldü.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, resim yarışmasında birinci gelen Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Zalihe Eren ile Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencisi Nursel Hançer’i makamında kabul ederek hediyelerini verdi.

-Altuğra: “Tüm çocuklarımız bizim için birinci”

Yarışmanın 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlendiğini bildiren Altuğra, yarışmaya gönderilen 117 öğrencinin resimleri arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede ilköğretim ve ortaöğretimden en yüksek puan alan iki öğrencinin birinci olduğunu söyledi.

“Seçmek çok güçtü. Tüm çocuklarımız bizim için birinci… Tüm resimler birbirinden güçlüydü” diyen Altuğra, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında yarışmaya katılan 117 resmin sergileneceğini de duyuran Altuğra, bununla ilgili duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacaklarını kaydetti ve birincilere hediyelerini takdim etti.

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