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Altuğra: Ülkede adet görme yaşı 9’lara indi

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UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Adet Görme Yaşı 9’a İndi” başlıklı güncel konuşma yaptı.
Altuğra: Ülkede adet görme yaşı 9’lara indi

Konuşmasında insanların sağlık sorunlarındaki artışa işaret eden Altuğra, bunların nedeninin hormonlu ve katkı maddeleri içeren gıdalar olduğunu belirtti.

Danimarka’da, Belçika’da yapılan bilimsel araştırmaların, gelişme çağındaki çocukların hormonlu gıdalardan uzak tutulması gerektiğine dair bulgular gösterdiğini söyleyen Altuğra, ülkede adet görme yaşının 9’lara indiğini belirtti.

Aynı nedenlerle erkek çocukların memelerinde büyüme gözlemlendiğini dile getiren Altuğra, bu hormon sorunları nedeniyle çocukların boylarının da kısa kaldığını dile getirdi.

İnsanların hangi meyve ve sebzenin hangi mevsim yetiştiğini neredeyse unutmuş hale geldiğini dile getiren Altuğra, bu noktada “hormonlu gıda terörünün tehdidinden” kurtulmak için gıdaların organik olup olmadığına dair gerekli işaretlerin konması gerektiğini anlattı.

Okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin satılmamasıyla ilgili adımlar atıldığını, bunların artması gerektiğini dile getiren Altuğra, toplum sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

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