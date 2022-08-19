Altuğra, Uluslararası Inner Whell 222. Bölge Alasia Başkanı Işın Ramadan Cemil ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Uluslararası Inner Whell’in bağımsız bölge statüsünü kazanmış olan 222. Bölge Alasıa Başkanı Işın Ramadan Cemil ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cemil, kabulde yaptığı konuşmada ülkemizde farkındalık yaratmak adına 12-15 yaş gurubu kız çocuklarına HPV aşısı yapılması konusunda bir projeleri olduğunu, konuyla ilgili istişarede bulunmak ve bilgi vermek için Bakan Altuğra’yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, öncelikle çocuklarımızın sağlığı konusunda duyarlılık gösteren Inner Whell’e teşekkür etmek istediğini, kız çocuklarına yapılacak HPV aşısının HPV enfeksiyonundan korumasının yanı sıra rahim ağzı kanserine yakalanma riskini de azalttığını kaydetti.

Bu anlamda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen Bakan Altuğra, sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılacak projeleri önemsediğini, destek vermeye hazır olduklarını söyledi.