Altuğra: Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir

Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli – Alayköy Belediyesi, Gönyeli’de sağlık merkezi oluşturulması ve Alayköy’deki mevcut sağlık ocağında iki haftada bir sağlık hizmeti verilmesine yönelik protokol imzaladı.

Protokole Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

İmza töreninde konuşan Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, protokolün sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağında götürmek amacıyla imzalandığını belirtti.



Belediyeler reformu sonrasında Gönyeli – Alayköy belediyelerinin birleştirilmesiyle belediyenin sınırlarının genişlediğini ve büyük bir bölgeye hizmet verdiğine dikkati çeken Amcaoğlu, önceki dönemde özellikle 65 yaş üstü ile ilgili bir takım hizmetler verildiğini ancak bu hizmetlerin genişletilmesi için çalışma yürüttüklerini anlattı.



Amcaoğlu “Özellikle Gönyeli’de 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmeti vermek adına Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bir doktor odası ve ayrı bir muayene odası var. Bunu aktif hale getirerek bu hizmet için kullanabilirmiyiz, bu konuda bize doktor, hemşire ve malzeme anlamında yardımcı olabilirmisiniz diye sizlere taleplerimizi ilettik. Bunun yanında da pandemi öncesinde Alayköy bölgesinde bulunan sağlık ocağında 15 günde bir doktor ve hemşire bulunuyordu. Pandemiden sonra Alayköy’de seçim öncesinde de yaptığımız gezilerde halkın en büyük talebiydi. Bu sağlık ocağının en azından 15 günde bir aktif hale getirilmesi. Bunu da dikkate alarak her iki talebi de içerecek şekilde bir çalışma yaptık” dedi.

Sağlık hizmetlerinin bir an önce başlaması için Gönyeli Sosyal Aktivite merkezinde geçici bir süreliğine yer ayarlandığını belirten Amcaoğlu, Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi tamamlandığı zaman daha donanımlı ve daha iyi şartlarda sağlık hizmetlerinin verileceğini söyledi.



Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da seçim çalışmaları sırasında Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun bölge halkında çok daha konforlu sağlık hizmeti sunulması yönünde kamuoyuna verdiği bir söz olduğunu hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı olarak kendilerinin de Amcaoğlu’na bunun gerçekleşmesi yönünde söz verdiklerini söyledi ve “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir” dedi.



Hukukçularla, hekimlerle ve ilgili tüm taraflarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında sağlıklı bir protokol imzalandığını ifade eden Altuğra, hem devlet hastanelerinin yükünü hafifletmek hem de vatandaşların çok daha konforlu sağlık hizmeti alabilmeleri adına sağlık merkezlerine ve sağlık ocaklarına büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.



Bir kardiyoloji uzmanının her gün Gönyeli’de, 15 günde bir ise Alayköy’deki Sağlık Ocağı’nda hizmet vereceğini kaydeden Altuğra, bunun bir ilk adım olduğunu, hizmet yelpazesini genişleterek bu hizmetleri halka vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Altuğra “Fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, rehabilitasyon için verilmesi gereken tedaviler ve uygulamalar her ne ise ilgili uzmanlar tarafından bölge halkına verilecektir” dedi.