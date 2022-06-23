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Altuğra: Yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşların dumana maruz kalmaları halinde maske takmaları önem taşımaktadır

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizde meydana gelen yangının kontrol altına alınması amacıyla ilgili tüm birimlerin görevleri başında olduğunu ve
Altuğra: Yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşların dumana maruz kalmaları halinde maske takmaları önem taşımaktadır

büyük bir fedakârlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirterek yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Altuğra şu ifadelerde bulundu;

“Yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, dumana maruz kalmaları halinde maske takmaları önem taşımaktadır. Özellikle akciğer ve kalp hastalığı olan kişilerin dikkatli olmaları, herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir. “

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