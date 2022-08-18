Altuğra:Asya bebek kesinlikle mamasız bırakılmadı

Altuğra, SMA hastası olan Asya Polatlı’nın tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sorun yaşadığına dair gündeme gelen iddialara ilişkin de açıklamada bulundu.

SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı’nın tedavisi için canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Altuğra, basına ve sosyal medyaya yansıyan iddiaların yanıltıcı olduğunu belirtti.

Altuğra, “Bebek ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaşıyor, sağlık bakanlığı tarafından mama ve tıbbi malzeme kendisine eksiksiz veriliyor. Bebeğin sütsüz mamamsız kaldığı doğru değildir. Dün anneye mama teslim edildi” dedi.

Asya bebeğin kesinlikle mamasız bırakılmağını vurgulayan Bakan Altuğra, “Çocuk mağdur edilmedi, feryatları hayretle izliyoruz” dedi.

Pandeminin başlamasıyla, ülkede ilaç sıkıntısının daha da hissedildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Altuğra, şöyle dedi:

“ihtiyaç duyulan ilaçların ülkeye azar azar geldiğini ve bu ilaç akışının kesinlikle durmadığını söyleyen Altuğra, “Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek. Gelmesi de devam edecek. Dünyada genel olarak ham madde konusunda sıkıntı vardır. Türkiye’de ilaç varsa KKTC’de vardır”

“Sen gelemezsen biz geliriz” projesinden de söz eden Bakan Altuğra, bu projeyle sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmasında Ankara temaslarına da değinen Sağlık Bakanı, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak adına Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mobil Sağlık Aracı talebinde bulunduklarını ifade etti.

Altuğra, aracın bu yıl içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi’ne ilişkin de konuşan eden Altuğra, ihale sürecinin başladığını ve yetkililerle bire bir konuşarak süreci hızlandırdığını söyledi.

Altuğra, “2023 yılında hastaneyi Girne ilçesine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Altuğra, Lefkoşa’ya inşa edilecek olan 500 yataklı hastanenin uluslararası ihaleye çıkıldıktan sonra temelinin bu yıl atılmasının planlandığını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de hizmete girmesinin mali protokolde yer aldığını anımsatan Altuğra, “Protokolde ivedi olan hastane Girne hastanesidir çünkü nüfus artışından dolayı hastane hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor” dedi