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Altuğra'dan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti.
Altuğra'dan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Bakan Altuğra, ziyareti sırasında Başhekim Dr. Beyhan Berova ve sağlık çalışanlarından hastanenin ihtiyaçları ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de aldı.

Gerek personel, gerek tadilat, gerekse araç gereç gibi ihtiyaçların sırasıyla giderildiğini belirten Bakan Altuğra, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin tüm sağlık çalışanlarının sorumluluk bilinciyle, canla başla çalışarak, özverili hizmetleri sayesinde yoğun bir nüfusa hizmet sunduğunu söyledi.

Altuğra, hastalar tarafından kendilerine iletilen memnuniyet doğrultusunda Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde takdir toplayan sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür belgelerini sunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplum sağlığı için gönülden hizmet veren sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırmak adına teşekkür etmenin önemli olduğunu belirten Bakan Altuğra, sağlık çalışanlarının mutluluğunun kendisini de her zaman olumlu yönde etkilediğini vurguladı.  

Teşekkür belgelerini alan sağlık çalışanları Bakan Altuğra’nın ziyareti ve hastaların memnuniyeti nedeniyle emeklerinin takdir edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. 

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