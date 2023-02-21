Altuğra:İnsanların can güvenli̇ğini̇ korumak adına Değirmenli̇k Sağlık Merkezi̇ boşaltıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık ocakları ve hastanelerinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili çalışmaları çok önceden başlattıklarını ve ivedilikle hareket ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık ocakları ve hastanelerinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili çalışmaları çok önceden başlattıklarını ve ivedilikle hareket ettiklerini söyledi.

BRT’de ‘Deprem Özel’ yayınına katılarak açıklamada bulunan Altuğra, “Sağlık ocaklarımızın veya hastanelerimizin depreme dayanıklılığı ile ilgili tespit, değerlendirme raporlarını depremin hemen ardından başlatmış değiliz. Öncesinde çalışmaya başladığımız bir konudur. Ancak bu felaketin yaşanması ile birlikte çalışmanın temposu çok daha hızlanmış ve denetime tabi tutulması gereken binaların yelpazesi de genişletilmiştir” dedi.

Bakan Altuğra, deprem açısından güvenirliliğinden endişe duyulan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin boşaltıldığını açıkladı.

Altuğra, “Değirmenlik’teki Sağlık Merkezinin ciddi şekilde tadilata belki de tespitten sonra daha doğru paylaşacağımız bir bilgi olacak. Ama yıkılıp yeniden inşa edilmesi yönünde de bir eylem planı hayata geçirilecektir. Şuanda insanların can güvenliğini korumak adına Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni boşaltmış durumdayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak sağlık ocağının durum tespiti için Planlama İnşaat Dairesine yazılı olarak talepte de bulunduklarını belirten Altuğra, “yazının ardından toplantılarımız yoğunlaştı. Başbakanlık bünyesinde Deprem Komitesi kuruldu. Komitede alınacak kararlar doğrultusunda aciliyet sırasına göre bu değerlendirmeler yapılacak ve gerekli adımlar da elbette ki alınacaktır” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Altuğra, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili açıklamanın raporlar ışığında yapılacağını dile getirdi.

Altuğra, “Hepimizin bildiği gibi Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi amiral gemisi konumundadır. 3’üncü basamak tam teşeküllü bir hastanemizdir. 1970’li yıllarda inşa edilen ve zaman zaman ihtiyaç duyulan bölümlerinin tadilatını gerçekleştirdiğimiz bir hastanedir. Ancak binanın temellerinin, yapısının, kolonlarının sağlamlığı ne durumdadır? Dediğimiz gibi ileri araştırmalardan sonra paylaşabileceğimiz bir bilgidir. Bunun dsa yapılabilmesi için mühendislerden, mimarlardan ilgili tüm meslek gruplarından yapılacak çalışmanın sonrasında paylaşacağımız bir bilgidir. Planlama İnşaat Dairesi ile de yakından temas halindeyiz. Uzman raporlar ışığında bilgileri kamuoyu ile paylaşabileceğiz” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili yıllar önce hazırlanmış bir rapor olup olmadığına ilişkin soruya ise Bakan Altuğra, “Biz tüm raporları güncel şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Yani geriye dönük değil bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne durumdadır? Eskiden değil. Gazimağusa Devlet Hastanesi ne durumdadır. Doktor Akçiçek Hastanesi ne durumdadır? Cengiz Topel Hastanesi ne durumdadır. Diğer sağlık merkezlerimiz ne durumdadır. Güncel bilgilerle biz hareket edeceğiz.Güncel bilgilerin ne olduğunu kamuoyu ile paylaşarak ona göre adımlarımızı atacağız. Bu adımları atarken B planımızın ne olduğunu da yine kamuoyu ile paylaşarak, önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz” yanıtını verdi.