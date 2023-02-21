  • BIST 5.149,39
  • Altın 1112.075
  • Dolar 18.8623
  • Euro 20.0912
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Altuğra:İnsanların can güvenli̇ğini̇ korumak adına Değirmenli̇k Sağlık Merkezi̇ boşaltıldı

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık ocakları ve hastanelerinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili çalışmaları çok önceden başlattıklarını ve ivedilikle hareket ettiklerini söyledi.
Altuğra:İnsanların can güvenli̇ğini̇ korumak adına Değirmenli̇k Sağlık Merkezi̇ boşaltıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık ocakları ve hastanelerinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili çalışmaları çok önceden başlattıklarını ve ivedilikle hareket ettiklerini söyledi.

BRT’de ‘Deprem Özel’ yayınına katılarak açıklamada bulunan Altuğra, “Sağlık ocaklarımızın veya hastanelerimizin depreme dayanıklılığı ile ilgili tespit, değerlendirme raporlarını depremin hemen ardından başlatmış değiliz. Öncesinde çalışmaya başladığımız bir konudur. Ancak bu felaketin yaşanması ile birlikte çalışmanın temposu çok daha hızlanmış ve denetime tabi tutulması gereken binaların yelpazesi de genişletilmiştir” dedi.

Bakan Altuğra, deprem açısından güvenirliliğinden endişe duyulan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin boşaltıldığını açıkladı.

Altuğra, “Değirmenlik’teki Sağlık Merkezinin ciddi şekilde tadilata belki de tespitten sonra daha doğru paylaşacağımız bir bilgi olacak. Ama yıkılıp yeniden inşa edilmesi yönünde de bir eylem planı hayata geçirilecektir. Şuanda insanların can güvenliğini korumak adına Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni boşaltmış durumdayız” dedi.
Sağlık Bakanlığı olarak sağlık ocağının durum tespiti için Planlama İnşaat Dairesine yazılı olarak talepte de bulunduklarını belirten Altuğra, “yazının ardından toplantılarımız yoğunlaştı. Başbakanlık bünyesinde Deprem Komitesi kuruldu. Komitede alınacak kararlar doğrultusunda aciliyet sırasına göre bu değerlendirmeler yapılacak ve gerekli adımlar da elbette ki alınacaktır” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Altuğra, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin deprem açısından güvenirliliği ile ilgili açıklamanın raporlar ışığında yapılacağını dile getirdi.

Altuğra, “Hepimizin bildiği gibi Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi amiral gemisi konumundadır. 3’üncü basamak tam teşeküllü bir hastanemizdir. 1970’li yıllarda inşa edilen ve zaman zaman ihtiyaç duyulan bölümlerinin tadilatını gerçekleştirdiğimiz bir hastanedir. Ancak binanın temellerinin, yapısının, kolonlarının sağlamlığı ne durumdadır? Dediğimiz gibi ileri araştırmalardan sonra paylaşabileceğimiz bir bilgidir. Bunun dsa yapılabilmesi için mühendislerden, mimarlardan ilgili tüm meslek gruplarından yapılacak çalışmanın sonrasında paylaşacağımız bir bilgidir. Planlama İnşaat Dairesi ile de yakından temas halindeyiz. Uzman raporlar ışığında bilgileri kamuoyu ile paylaşabileceğiz” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili yıllar önce hazırlanmış bir rapor olup olmadığına ilişkin soruya ise Bakan Altuğra, “Biz tüm raporları güncel şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Yani geriye dönük değil bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne durumdadır? Eskiden değil. Gazimağusa Devlet Hastanesi ne durumdadır. Doktor Akçiçek Hastanesi ne durumdadır? Cengiz Topel Hastanesi ne durumdadır. Diğer sağlık merkezlerimiz ne durumdadır. Güncel bilgilerle biz hareket edeceğiz.Güncel bilgilerin ne olduğunu kamuoyu ile paylaşarak ona göre adımlarımızı atacağız. Bu adımları atarken B planımızın ne olduğunu da yine kamuoyu ile paylaşarak, önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz” yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: “Yeni bir can kaybına tahammül edemeyiz”21 Şubat 2023 Salı 20:35
  • Üstel Belediye Başkanları ile Olası Depremi Konuştu21 Şubat 2023 Salı 18:04
  • Depremlerde can kaybı 42 bini aştı21 Şubat 2023 Salı 17:44
  • Tabipler Birliği: Deprem ve diğer afetlerde hastane binalarının güvenli şekilde hizmete devam etmesi sağlanmalı21 Şubat 2023 Salı 16:33
  • Deprem Denetim Komitesi topandı21 Şubat 2023 Salı 16:13
  • Erhürman: Bizim yapacağımız, bilimin sesine kulak vermektir21 Şubat 2023 Salı 16:13
  • Akansoy: Tatar, kendi ağzı ile gelin beni eleştirin diyor21 Şubat 2023 Salı 16:08
  • Yakup Kürşad Yılmaz ile Erol Kurt’un KKTC’ye girişleri yasaklandı21 Şubat 2023 Salı 16:05
  • Yakın Doğu Üniversitesi Laboratuvarı deprem riski yüksek yapıların tespiti için saha çalışmalarına başlayacak21 Şubat 2023 Salı 14:43
  • 1000 TL değerindeki ayakkabı ve kıyafeti alıp ödeme yapmadan ayrıldı!21 Şubat 2023 Salı 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti