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Altuğra:Kalp Damar Cerrahisi (KVC ) servisi tadilatında son aşamaya gelindi

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2020 yılında yanan Dr. BurhanNalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (KVC ) servisitadilatının son aşamasına gelindiğini ve kısa sürede hizmetegireceğini açıkladı
Altuğra:Kalp Damar Cerrahisi (KVC ) servisi tadilatında son aşamaya gelindi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2020 yılında yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (KVC ) servisi tadilatının son aşamasına gelindiğini ve kısa sürede hizmete gireceğini açıkladı

Altuğra, KVC Servisinin ameliyathane ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi ile daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunulabileceğini söyledi. İzlem Altuğra, daha önce 5 yataklı yoğun bakımla hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımının, 8 yataklı olduğunu ve yenilendikten sonra daha modern cihazlarla donatıldığını kaydetti. KVC yoğun bakım servisinin devreye girmesiyle hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihleri, özel hastanelere sevkler gibi sorunların aşılacağını vurguladı.

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