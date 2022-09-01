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Altuğra:KKTC ve TC Hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı

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Altuğra:KKTC ve TC Hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı
Altuğra:KKTC ve TC Hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, son yaptığı Ankara temasları çerçevesinde KKTC Hükümeti ve TC Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandığını açıkladı.

Altuğra, ülkemizdeki ilaç ihalelerine teklif atılmayan ve temininde zorluk çektiğimiz ilaçların ilk etabının bahse konu anlaşma çerçevesinde İlaç ve Eczacılık Dairesi depolarına geldiğini, bu kapsamda kanser ilaçları, serumlar ve antibiyotiklerin TC Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemize gönderildiğini belirtti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bizlere desteklerini esirgemediğini belirten Bakan Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sonsuz teşekkür ettiğini vurguladı.

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