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Altuğra:Özkurt ile ilgili karar yeniden değerlendirilmeli

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra sosyal medya hasabından, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile ilgili alınan karar karşısında duyduğu üzüntüyü paylaştı.
Altuğra:Özkurt ile ilgili karar yeniden değerlendirilmeli

Altuğra paylaşımında,‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ( BRTK) Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un o günkü koşullarda yapılan yayının ardından seçim yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle çıkan karar bizleri derinden üzmüştür.

Yargımıza olan inanç ve saygımızla birlikte kararın yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede Sayın Özkurt’un işinin başına dönmesini umut ediyorum.
Yürekten inanıyorum ki, bu durum karşısında gerekli adımlar hızla atılacaktır.’  ifadelerine yer verdi.

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