Altuğra:Tüm sağlık çalışanlarımız ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Altuğra, bayram süresince Covid-19 kurallarına uymamız gerektiğini hatırlatarak, tüm halkımızın bayramını kutladı.

Bakan Altuğra şunları kaydetti;

“Bayramlar umutlarımızın tazelendiği, sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olan en müstesna dönemlerdir.

Bu bayramda da hepimizin sevinçlerini, mutluluklarını çoğaltmasını temenni ediyorum.

Covid-19 vakaları birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de artış göstermektedir.

Hastanede yatan hasta sayıları yüksek olmamakla birlikte kurallara uymak büyük önem taşımaktadır.

Bayram süresince yine sevdiklerimizle ancak risk gurubunda olan büyüklerimizi korumak için, bayramlaşırken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayı, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim.

Sağlık çalışanlarımız bu bayramda da görevlerini özveri ile yapmaya devam edecektir.

Toplum sağlığı için gece gündüz demeden emek veren başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum.