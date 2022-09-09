Altuğra:"Verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"

Bakan Altuğra, Cengiz Topel Hastanesi Diyaliz Bölümüne yedi adet diyaliz hasta yatağı alındığını, verilen sözü yerine getirmenin gururunu yaşıdıklarını belirtti.



Altuğra, Cengiz Topel Hastanesine diyaliz hasta yatağı alacağız dedik ve aldık. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yedi adet diyaliz hasta yatağı çok daha konforlu hemodiyaliz tedavisi alınmasına olanak sağlayacak ifadelerinde bulundu.

Başhekim Zafer Hıdıroğlu ile görüşerek hastanedeki sorunlarla ilgili bilgi alan Bakan Altuğra, hemodiyaliz servisini gezerek yenilenen yatakları yerinden inceledi ve hastalarla sohbet etti.

Bakan Altuğra, ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, iki ay önce hastalardan gelen talep doğrultusunda hastaların daha konforlu yataklarda tedavi alması için gerekeni yaptıklarını anlatarak, bu çerçevede hemodiyaliz bölümündeki yatakların yenilendiğini ve daha teknolojik ve konforlu yatakların hastaları da memnun ettiğini söyledi.

Hastanenin işleyişiyle ilgili olarak da bilgiler aldığını kaydeden Bakan Altuğra, laboratuvarın daha sağlıklı hizmet verebilmesi için bir çalışma yaptıklarını, en geç pazartesinden itibaren laboratuvarın gece saat 11.00’e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Altuğra, hastanedeki röntgen ve diğer hizmetlerin de randımanlı olarak hizmet verdiğini ifade ederek, oluşabilecek sıkıntıların da en erken zamanında gidereceklerini vurguladı.

Başhekim Zafer Hıdıroğlu da ziyaretinden ve katkılarından dolayı Bakan Altuğra’ya teşekkür ederek, sorunların kademeli olarak çözülmesi konusunda planlamalar yaptıklarını belirtti.